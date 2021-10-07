Москва, 7 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) высказался о популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом 7 октября пишет издание StarHit.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

По признанию блогера, он не разделяет общей любви к шоу. «Я оцениваю его не очень хорошо, в отличие, наверное, от большинства людей. Меня он так сильно не впечатлил. Это не ужаснейший сериал в истории ни в коем случае. Просто, мне кажется, во многом он вторичен», — объяснил BadComedian. «…концовку слили. Поэтому я не в восторге от происходящего. И происходящего хайпа тоже», — заявил он.

Ранее BadComedian представил обзор на фильм Данилы Козловского под названием «Чернобыль». За первые сутки после публикации видео его посмотрели более 5 млн раз.