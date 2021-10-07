Пенза, 7 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Пензенской области в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 часть населения обязали пройти вакцинацию. Соответствующее постановление 7 октября подписал главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин.

(сс) qimono Вакцинация

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Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли и услуг, общественного питания, здравоохранения, соцзащиты и соцоблуживания, транспорта, образования и госслужащие.

Руководителям предприятий в срок до 15 ноября необходимо организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом вакцины, не менее 80% от общей численности работников.

Сотрудников, не имеющих ни одной прививки от COVID-19, отстранить от работы, перевести на дистанционный режим деятельности с 15 ноября, а с 15 декабря — работников, не имеющих завершенного курса вакцинации, за исключением лиц, имеющих противопоказаний.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 7 октября зарегистрировали 72 379 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 58 092 человека, скончались за время пандемии 2874 ковид-пациента.

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