Москва, 7 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу, введенный МВД РФ не являются чем-то экстраординарным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Такие меры проводятся в рамках совершенствования существующих процедур с целью приведения их к общепринятым и международным нормам. Большинство из действующих норм были приняты крайне давно и нуждаются в корректировке.

Впрочем, изменение некоторых статей — это отдельный вопрос. Но, в целом, устаревшее законодательство периодически приходится менять, проводя его в соответствие с изменившимися реалиями.

Так что ничего удивительного в том, что МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу, нет. Скорее, было бы странно, если бы устаревшие нормы годами игнорировались», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ утвердило новый порядок приёма и подачи заявлений родителей о несогласии на выезд детей за рубеж.

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