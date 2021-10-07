Киев, 7 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Вопросы безопасности в Черном море и сотрудничества в этом вопросе обсудили главы МИД Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба в ходе встречи в Киеве. Об этом 7 октября сообщил украинский министр иностранных дел на брифинге в четверг по итогам встречи с турецким коллегой.

Дмитрий Кулеба

«Безопасность в Черном море сегодня была одной из ключевых тем наших переговоров. Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов», — сказал Кулеба.

Также он добавил, что Турция и Украина намерены усиленно сотрудничать для того, чтобы достичь этой цели.

Отметим, ранее стало известно, что ранее стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал свой двухдневный визит на Украину.