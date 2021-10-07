Ташкент, 7 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Сырдарьинской области Узбекистана намерены реализовать 2 тыс. инвестиционных проектов на сумму 5 млрд долларов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября на встрече с жителями Сырдарьинской области.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

По его словам, проекты будут реализованы в энергетике, химической, текстильной, строительной, фармацевтической и других отраслях в течение ближайших пяти лет.

«Это создаст 60 тысяч постоянных рабочих мест. За этот период экспорт региона можно будет увеличить в 5 раз — до 1 миллиарда долларов в год», — сказал президент.

Мирзиёев также сообщил, что в ближайшие пять лет в области планируется построить 10 тысяч квартир. Будет улучшена работа систем питьевого водоснабжения и канализации. Запланированы ремонт и строительство автомобильных дорог. Будут запущены транзитные автобусные маршруты между областью и Таджикистаном через Ферганскую долину, отметил он.