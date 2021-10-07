Комрат, Молдавия, 7 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Башкан (глава) автономного территориального образования (АТО) Гагаузии Ирина Влах выступает против задержания генпрокурора Молдавии Александра Стояногло. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба главы АТО.

Vlah.md Ирина Влах

«Как в самые смутные времена диктатуры, за несколько часов появилось уголовное дело и какие-то доказательства, достаточные для проведения обысков и ареста генпрокурора и его жены», — заявила Влах.

По её мнению, правоохранители задержали Стояногло не по причине того, что были законные основания, а по «приказу» руководства. Влах считает, что таким образом власти пытаются запугать генпрокурора и заставить его молчать.

Как сообщало ИА REGNUM, Стояногло 5 октября задержали на 72 часа в рамках антикоррупционного расследования. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Дмитрий Робу.