Москва, , 15:50 — REGNUM Министры иностранных дел России и «тройки» стран Африканского союза обсудят дату и место проведения второго саммита Россия — Африка в ближайшее время. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 7 октября на пресс-конференции по итогам переговоров со своим руандийским коллегой Венсаном Бирутой.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров отметил, что в настоящее время обсуждаются вопросы, связанные с конкретной датой и местом созыва второго саммита, намеченного на 2022 год. В ближайшее время ожидается контакт на уровне министров иностранных дел России и «тройки», там эта тема будет одной из важнейших.

Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит Россия — Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года, в нём участвовали делегаты всех 54 африканских стран. Председателями на нём были президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Второй саммит должен пройти в Африке.

Напомним, «тройку» Африканского союза составляют страны — председатели прошлого, текущего и будущего года. Сейчас это Египет, ЮАР и Демократическая Республика Конго.

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