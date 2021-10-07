Бранденбург, Германия, 7 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Судебный процесс по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен, которому сейчас сто лет, начался в немецком городе Бранденбург-ан-дер-Хафель 7 октября. Об этом сообщает агентство DPA.

Дмитрий Асташкин Концлагерь Заксенхаузен

Этого человека обвиняют в причастности к убийству тысяч заключенных концлагеря. Он служил в Заксенхаузене с января 1942 года по февраль 1945 года.

На первом заседании подозреваемому зачитают обвинение. Предполагается, что процесс будет идти до января 2022 года. Подсудимый из-за своего возраста будет присутствовать на слушаниях не более 2,5 часов.

Дмитрий Асташкин «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Надпись на воротах концлагеря Заксенхаузен

Концлагерь Заксенхаузен находился у города Ораниенбург в нынешней федеральной земле Бранденбург, он действовал с 1936 по 1945 год. Через лагерь прошли более 200 тыс. человек, десятки тысяч из них погибли. В апреле 1945 года Заксенхаузен освободили советские войска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии в настоящее время также судят 96-летнюю женщину по имени Ирмгард Фурхнер. Она служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф.

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