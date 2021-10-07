Рустави, Грузия, 7 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили просит вернуть ему изъятый в тюрьме нательный крест, 7 октября сообщает сообщает грузинский телеканал «ТV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

О такой просьбе, переданной главе Грузинской православной церкви, сообщил секретарь католикоса-патриарха Илии IIМихаил Ботковели. Сегодня он посетил Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави.

Ботковели сказал, что не заметил у Саакашвили признаков слабости, несмотря на длящуюся уже семь дней голодовку. По его словам, их встреча произошла не в камере, где содержится бывший президент, а в «нейтральной зоне».

Напомним, что нелегально пересёкший грузинскую границу Михаил Саакашвили 1 октября был арестован спецслужбами.