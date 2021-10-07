Москва, 7 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин мог бы проучить Украину за её враждебное отношение к РФ в условиях роста цен на газ, но не стал этого делать. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Путин мог бы сейчас устроить показательную порку Украине. Завинтить им вентиль, заплатить штрафы и — в свободное плавание по каналам евроинтеграции», — сказал эксперт.

Однако российский лидер не идет на такой шаг, несмотря на имеющуюся возможность. И на то есть ряд причин, убежден участник ток-шоу.

«Он не хочет терять лицо, да и зачем нам устраивать порку Украине, если она себя сама порет. В традиции русских к юродивым и к убогим всегда снисходительное отношение — копеечку заплатим, подадим. Правда, Украина не копеечку получает», — сказал Коротченко.