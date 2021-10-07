Москва, 7 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Мошенники, действующие от лица рэпера Моргенштерна, стали для него серьёзной проблемой. Об этом 7 октября пишет издание «Пятый канал».

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Как отмечает издание, злоумышленники пользуются популярностью артиста. Они предлагают девушкам принять участие в кастинге для съёмок в клипе. Отбор участниц проходит по видеосвязи, в ходе которой мошенники просят девушек раздеться — после этого шантажируют их фотографиями, сделанными в этот момент.

По словам Сергея Жорина, юриста Моргенштерна, рэпер уже собирает команду специалистов. «Мы как раз недавно обсуждали, как этому противодействовать», — прокомментировал ситуацию юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Также к нему присоединятся блогер Ида Галич и капитан сборной России по регби Василий Артемьев.