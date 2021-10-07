Иваново, 7 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Двух восьмилетних школьников заставил сняться в интимном видеоролике их 12-летний приятель в Иваново. Зачинщик распространил видео в социальных сетях.

https://pixabay.com Телефон

Дети гуляли после школы, к ним присоединился старший товарищ. Все вместе они пришли в один заброшенных домов на Кохомском шоссе, и там под угрозой смерти подросток заставил школьников раздеться и давал дальнейшие указания. Записав видеоролик, дети убежали, а зачинщик выложил кадры в соцсети. Именно тогда родители школьников узнали о ЧП и обратились в правоохранительные органы, сообщают «Ивановские новости».

В пресс-службе регионального Следственного комитета 7 октября уточнили, что по информации о совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних, размещённой в СМИ, проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.