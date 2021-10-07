Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Сильный пожар в ангаре в Красногвардейском районе Петербурга локализован. Справиться с возгоранием удалось силами более 80 пожарных. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Vk.com/spb_today Пожар в ангаре (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий К.)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 14:10 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе, на улице Партизанская, 23/2. В цельнометаллическом ангаре размером 20×40 метров, где располагался автосервис, происходило горение по всей площади.

«В 14:18 ранг пожара повышен до №2. В 15:17 ранг пожара понижен до № 1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 19 единиц техники и 88 человек личного состава. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ангар сгорел полностью и обвалился.