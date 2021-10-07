Минск, 7 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Ситуация с задержанием в Белоруссии журналиста «Комсомолки» вновь оголила гражданский разлом, в очередной раз обострила разделение…

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Белорусская политическая реальность проста до примитивности: «завинчивание гаек» под кликушеские возгласы придворных политологов и шутов, тотальное выкорчевывание инакомыслия, зачистка тех, кто не выказывает персональную преданность.

А считающие себя законопослушными, в свою очередь, делятся на тех, кто допускает, что и сам может заодно, по глупости или ошибке, попасть под карательную машину, и тех, кто свято верит, что ещё не все «преступники и террористы» выявлены и задержаны, и для таких мало наказания. Необходимо показательные публичные унижения поставить на конвейер. Уже даже можно услышать голоса, требующие публичных казней.

И чем агрессивнее и кровожаднее риторика официоза, чем больше видео унизительных «раскаяний» появляется, тем острее вопросы: действительно ли это сейчас главное? Действительно ли в нашей стране нет других проблем, кроме как «мочить диванных вояк»?

Ситуация с «Комсомолкой» — из этой области. Симпатий к ним не испытываешь, но очевидно, что это — явный перебор. Никто не хотел бы оказаться на его месте.

Простым людям попросту непонятно: почему главный организатор протестов, нацик Протасевич, реально призывавший к свержению власти, живёт сейчас в особняке на полном государственном довольствии, а кто-то непонятный, что-то там невнятно мямливший в своей газетёнке — «едет в багажнике неизвестно откуда, в неизвестном направлении»…

Опасность в перегибе: переусердствовал, и вместо одобрения и поддержки — лишь страх у населения. И, судя по всему, эти кликуши-«эксперты», все эти глашатаи расправ — упиваются этим людским страхом и собственной вседозволенностью…

Чем всё это может закончиться, мы хорошо помним из уроков истории.

Эльвира Мирсалимова