Москва, 7 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Газовый рынок в последние дни вошёл в крайне волатильную и спекулятивную фазу, заявил корреспонденту аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Это, вероятно, связано с волной маржин коллов, о которой сообщал Reuters, и возникшей из-за этого временной паники. По мере завершения шорт-сквиза возникший из-за него спрос сошёл на нет, что и привело к локальной коррекции.

При этом заявления Владимира Путина о том, что Россия готова помочь стабилизировать цены, конечно, тоже успокоили инвесторов и улучшили сентимент.

Реальный эффект будет зависеть от конкретных действий, которые будет предпринимать Россия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление 6 октября Владимира Путина о том, что Россия готова стабилизировать цены на энергоносители, привело к резкому снижению рыночной стоимости газа.

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