Реальный эффект на рынке газа зависит от действий России — эксперт
Москва, 7 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Газовый рынок в последние дни вошёл в крайне волатильную и спекулятивную фазу, заявил корреспонденту аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
«Это, вероятно, связано с волной маржин коллов, о которой сообщал Reuters, и возникшей из-за этого временной паники. По мере завершения шорт-сквиза возникший из-за него спрос сошёл на нет, что и привело к локальной коррекции.
При этом заявления Владимира Путина о том, что Россия готова помочь стабилизировать цены, конечно, тоже успокоили инвесторов и улучшили сентимент.
Реальный эффект будет зависеть от конкретных действий, которые будет предпринимать Россия», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление 6 октября Владимира Путина о том, что Россия готова стабилизировать цены на энергоносители, привело к резкому снижению рыночной стоимости газа.
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