Сургутский район, Югра, 7 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры студенты-археологи из Ярославля и их руководители нашли фрагмент нагрудной части пластинчатого доспеха эпохи неолита, пробитого пулей. Об этом сообщает Русское географическое общество.

Www.rgo.ru Кусок доспеха, пробиты пулей

Археологические раскопки проходили в излучине реки Кулунигый в Сургутском районе ХМАО. Здесь в культурном слое почвы были найдены следы деятельности человека эпохи неолита и конца Средневековья. Главной находкой стал фрагмент нагрудной части пластинчатого доспеха размером 20×30 сантиметров.

«Подобный тип доспехов мог прийти в Сибирь из Средней Азии в конце XVII — начале XVIII веков и был распространён у хантыйских воинов. Удивительно, но фрагмент хорошо сохранился, хотя нашли его в песчаном грунте. Он лежал прямо под дёрном. Такая находка — большая редкость, это настоящий музейный экспонат», — пояснил преподаватель кафедры регионоведения и туризма Ярославского государственного университета Илья Горшков.