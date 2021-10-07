Москва, 7 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Политика России в отношении Украины характеризуется прагматизмом. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, у России нет агрессии или негатива в отношении Киева. Однако рассчитывать на поблажки украинской стороне тоже не следует.

«Наша политика прагматична. У нас нет плохого отношения к Украине. Есть здоровый экономический расчёт — капитализм, рыночная экономика. Есть контракт — прокачиваем сколько должны и есть еще добрая воля Кремля — прокачиваем дополнительные мощности», — сказал Коротченко.