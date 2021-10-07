Москва, 7 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Рабочая группа, составленная из экспертов, проверила 24 школьных учебников истории на предмет некорректности и искажений в освещении важных событий. Соответствующий доклад был представлен 6 октября на круглом столе «Формирование единого подхода к изучению Отечественной истории (10−11 класс)».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Учебник истории

В группу экспертов, проводившую аудит, вошли историки, политологи, педагоги и представители общественности. Так, соответствующие разделы оценивали ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, представители религиозных конфессий, коренных народов и национальных диаспор.

Участники круглого стола обсудили выявленные недочёты и пришли к решению продолжить начатую работу в формате общественной рабочей группы, которая подготовит резолюцию с конкретными предложениями.

«Фальсификация истории начинается с ее интерпретации, а интерпретация истории начинается в школе. Все зависит от того, как ее преподает учитель. Учебник — это подсобный материал, «елка», которую учитель должен «нарядить» фактами, событиями, хронологией и даже эмоциональным фоном. И в зависимости от того, как он преподнесет этот материал, так ученик и будет относиться к учебнику и истории в целом. Учебник мы воспринимаем как существительное, а он должен быть глаголом. Он должен двигать людей, побуждать их любить общество, проявлять интерес к тем или иным событиям нашего прошлого», — прокомментировал руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов.

Он обратил внимание и на другую проблему изучения истории в школах — разрушение междисциплинарных связей.

«Мы рассматриваем историю в школе, но не рассматриваем вместе с ней, например, литературу, русский язык. А что лучше расскажет о Сталинградской битве, чем книга «В окопах Сталинграда»? Что еще лучше можно почитать о защитниках Брестской крепости, как не повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость»?» — спросил Михаилов.

Член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Геннадий Баштанюк признался, что был удивлён информацией «о 25 учебниках, созданных в течение 5 лет. У нас что, 25 историй страны?»

Эксперт считает, что учебник должен быть единым, созданным на базе настоящих архивных документов.