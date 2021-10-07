Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. На пригородных поездах Петербурга проверили соблюдение масочного режима, который остается в силе как минимум по 31 октября текущего года. Надзорные органы смогли выявить 15 административных правонарушений. Об этом 7 октября сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках, выходят из электропоезда

Проверка соблюдения ограничений велась как на пригородных поездах, так и на вокзалах Санкт-Петербурга. В ходе проверок, проведенных на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах, было отмечено, что порядка 90% пассажиров соблюдают масочный режим.

«Совместно с представителями Управления Ленинградской области по транспорту и Балтийского линейного отдела УТ МВД была проведена проверка в пригородных поездах сообщением Санкт-Петербург — Луга — Санкт-Петербург, в ходе которой выявлено 15 административных правонарушений», — уточнили в СЗППК.

Вместе с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области проводилось рейдовое мероприятие в пригородном поезде сообщением Дно — Псков, в ходе которого зафиксировано 100-процентное использование средств индивидуальной защиты всеми пассажирами.

«Аналогичные рейдовые мероприятия будут проводиться компанией и на других направлениях», — заметили в пресс-службе.