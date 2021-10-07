Берлин, 7 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года продажи новых машин в Германии уменьшились на 25,7%, до 196 972 экземпляров. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

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Отмечается, что такие низкие продажи в Германии за месяц были зафиксированы впервые за последние 30 лет.

За десять месяцев 2021 года продажи на немецком авторынке упали на 1,2%, до 2,02 млн экземпляров. По самым оптимистичным прогнозом KBA, реализация в конце года будет на уровне 2020 года.

При этом в Германии наблюдается рост продаж электрокаров. В сентябре их продажи выросли на 59% в годовом сравнении. Доля электрокаров достигала 17% среди всех машин, проданных в сентябре на немецком рынке.

Напомним, по данным Ассоциации автомобильных дистрибьюторов, в Турции с января по сентябрь нынешнего года было куплено 558 145 новых автомобилей, что на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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