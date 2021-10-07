Уфа, 7 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Частные учреждения культуры в Башкирии с 12 октября можно будет посещать лишь при наличии определенных справок. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского министерство культуры.

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Сообщается, что в Башкирии продолжают вводить ограничения для жителей, не получивших прививку от COVID-19.

Так, с 12 октября в республике при посещении торговых центров, а также находящихся в частной собственности кинотеатров, библиотек, выставочных залов, музеев, театров, концертных залов, домов культуры нужно будет предоставлять сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Аналогичные меры в отношении государственных и муниципальных учреждений культуры действуют на территории Башкирии с 4 октября.

Отмечается, что при этом залы могут заполняться на 100%, а несовершеннолетние могут посещать вышеуказанные учреждения без предоставления справок, при этом они обязаны носить маски.

По словам сотрудников муниципальных кинотеатров, в которых ограничения действуют с 4 октября, посещаемость этих учреждений снизилась.

«Однако принятые меры, должны способствовать выработке коллективного иммунитета против COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главные врачи медучреждений Башкирии попросили главу республики Радия Хабирова отправить на самоизоляцию людей старше 65-и лет и лиц с хроническими заболеваниями.