Киев, 7 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Украинские власти в перспективе надеются на создание единой экономической зоны с Евросоюзом, что откроет стране полный доступ на рынки сообщества. Об этом 7 октября заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

«Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации», — сказала она.

Также Стефанишина добавила, что вместо этого Киев стремится к общему экономическому пространству с ЕС, где основе идеологии будет лежать четыре свободы сообщества — свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

«Это другая идеология и религия — создание единого рынка с ЕС», — пояснила вице-премьер Украины.

Кроме того, она уточнила, что в начале 2022 года Украина собирается начать диалог о присоединении к Конвенции ЕС о совместном транзите и это поможет стране бороться с теневым серым импортом.

«Также мы завершаем до конца года вторую фазу оценки в рамках Соглашения ACAA (промышленный безвизовый режим). И непосредственно на саммите начнем политические переговоры по заключению этого соглашения», — отметила Стефанишина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался в пользу «движения» Украины и Грузии в сторону Североатлантического альянса (НАТО).