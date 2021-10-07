Москва, 7 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В преддверии Третьего Евразийского женского форума организована Российская региональная неделя, которая показывает большой интерес к женской повестке, заявила на пресс-конференции в Москве заместитель председателя Совета Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Форума и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Галина Карелова

«Мы использовали онлайн-трансляции и встречи и на предыдущих форумах, но новая реальность дает себя знать. Результаты первой половины Региональной недели не сопоставимы с прежними. Количество онлайн-участников превзошло все ожидания, что говорит об актуальности как форматов, так и тем Форума», — отметила вице-спикер Совета Федерации.

Галина Карелова особо остановилась на том, что все меры антиковидной безопасности будут на Форуме строго соблюдены. «Чистые зоны», тестирование, измерение температуры участников, масочный режим, рассадка с учетом социальной дистанции — все это предусмотрено организаторами (Советом Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ) и оператором Форума (Фондом Росконгресс) для всех мероприятий, а их запланировано более трехсот.

Заместитель Председателя СФ сообщила также, что, несмотря на все ограничения, очный формат будет основным.

«Мы были готовы к любым вариантам, но участницы Форума предпочли личное общение. На сегодняшний день к нам готовы приехать и уже подали заявки на участие представители 104 стран», — сказала она.

По мнению вице-спикера СФ, это вызвано большим международным интересом к повестке Форума. Среди тех, кто примет участие в Третьем Евразийском женском форуме, — главы парламентов и правительств, крупных международных организаций, представители делового сообщества, научного мира, общественных организаций, выдающиеся женщины.

Отвечая на вопрос — как повлиял COVID на повестку форума, Галина Карелова сказала, что тема здоровья стала «сквозной темой».

«Несмотря на разнообразие, каждая дискуссия тем или иным образом призывает к поиску ответов на главные вопросы, которые волнуют сегодня женщин мира, как преодолеть пандемию и каким должен быть постковидный мир. Много внимания будет уделено необходимости трансформации систем здравоохранения. И, конечно, на первый план выйдет консолидация усилий в борьбе с пандемией», — ответила она.

Жизнь в новой реальности, по словам заместителя Председателя СФ, поставила много вопросов, касающихся миссии женщин в условиях новых вызовов. Сенатор подробно рассказала, как это отразилось в программе Форума, подчеркнув, что в ее основе лежит платформенный подход, позволивший систематизировать основные темы дискуссий. Они будут посвящены обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Говоря о международном участии, Галина Карелова рассказала, что ряд пунктов программы возникли при непосредственном участии крупных международных организаций, представители которых выступят также в качестве модераторов многих мероприятий. Она подчеркнула высокий уровень представительства, сообщив, что более 20 крупных международных организаций, в том числе ВОЗ, МОТ, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и др. подтвердили свое участие в Форуме. По ее словам, на полях Форума пройдет выездное открытое заседание «Женской двадцатки», состоятся сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), а также сессии ЮНЕСКО, Всемирного Банка и др.

Галине Кареловой был также задан вопрос о том, что нового покажет Форум и каким может быть его влияние на международную женскую повестку. По ее словам, Форум даст жизнь новым женским международным объединениям. В частности, запланирована презентация Делового женского альянса БРИКС. Кроме того, будет инициирован новый формат сотрудничества в АТЭС — Международный клуб победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов.

Вице-спикер СФ выразила уверенность, что по итогам форума будут тиражированы на международном уровне лучшие образовательные программы. Такие, например, как образовательная программа «Женщина-лидер». Первым шагом станет подписание с ЮНИДО соглашения о выводе на международный уровень конкурса по развитию женского лидерства. Кроме того, должны быть тиражированы лучшие практики поддержки корпоративных программ женского лидерства. В ходе форума, по ее словам, планируется подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве в разных областях.