Пенза, 7 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В 2022—2023 годах в Пензенской агломерации будет реализован проект модернизации системы общественного транспорта стоимостью 6,4 млрд рублей. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

По словам губернатора региона Олега Мельниченко, реализация проекта запланирована на 2022−2023 годы, основной целью которого является обновление подвижного состава, строительство транспортной инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного транспорта на работу по регулируемому тарифу.

«Стоимость проекта — 6,4 млрд рублей, из них 50% — бюджетные средства, 50% — внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ. РФ», — заявил глава Пензенской области.

Мельниченко подчеркнул, что для успешной реализации проекта уже сделаны первые шаги. Полномочия по организации транспортного обслуживания жителей в Пензенской городской агломерации переданы региональному правительству.

«С 1 января 2022 года это уже будут наши, областные полномочия. Мы создали казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области», документы по планированию работы общественного транспорта будут подготовлены до конца этого года», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области, начиная с 2022 года, на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения будут выделять не менее 7% от средств, затраченных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В дальнейшем предусмотрено ежегодное увеличение доли таких мероприятий на 1%.

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