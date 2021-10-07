Москва, 7 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Жители России высоко оценивают деятельность президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

«Значительная часть граждан РФ отмечает, что именно в последние годы было зафиксировано заметное укрепление международных позиций России, масштабная реорганизация армии, введение в строй новых видов вооружения и еще ряд значимых для страны событий.

Все события так или иначе, но связаны в решениями главы государства.

В частности, планируется не только расширять программу социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, но и построить в Сибири не менее 3−5 городов-миллионников, которые должны решишь трудоустройства и демографии.

Экономика страны восстанавливается ускоренными темпами (по прогнозам экспертов экономистов Всемирно банка, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 4,3%, 2,8% и 1,8%.).

Все это можно считать заслугой действующей власти во главе с Владимиром Путиным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 69 лет.