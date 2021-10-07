Женева, Швейцария, 7 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Использование вакцины от малярии RTS, S/AS01 для детей в Африке впервые в истории одобрено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте организации.

Phys.org Малярия

Уточняется, что клинические исследования препарата проводились в Гане, Кении и Малави. Участие в них приняли свыше 800 тыс. детей.

«Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей — это прорыв в науке, охране здоровья детей и борьбе с малярией», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч детских жизней.

В организации напомнили, что малярия остаётся основной причиной детских болезней и смертности в странах Африки к югу от Сахары. Более 260 000 африканских детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают от малярии. В последние годы ВОЗ и её партнёры сообщали о застое в борьбе со смертельной болезнью.

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Одобренный к применению препарат разрабатывался на протяжении 30 лет. Он рекомендован для применения в странах Африки, расположенных к югу от Сахары и в других регионах, где наиболее распространен смертельный штамм малярии plasmodium falciparum.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель одной из вакцин от коронавирусной инфекции немецкая компания BioNTech намерена в 2022 году испытать вакцину от малярии. В компании сообщили, что перспективная вакцина будет использовать тот же метод мРНК-мессенджера, который дебютировал с вакциной против коронавируса от Pfizer/BioNTech.