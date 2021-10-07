Минск, 7 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Международные резервные активы Белоруссии на 1 октября составили $8,46 млрд в эквиваленте. Об этом 7 октября сообщил Нацбанк постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 млн. долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота», — пояснил госрегулятор.

В его сообщении также сказано, что поддержанию уровня ЗВР в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на белорусской бирже.

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