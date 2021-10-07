Волгоград, 7 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В покушении на мошенничество подозревается глава одного из сельских поселений Ольховского муниципального района Волгоградской области. Чиновник решил заработать на песке из бесхозного карьера, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Вокруг горы из песка

По версии следствия, в начале сентября 2021 года чиновнику стало известно, что приезжий мужчина с территории незарегистрированного песчаного карьера в Ольховском районе грузит песок для личных нужд. Сельский глава достоверно знал, что этот участок местности не принадлежит администрации поселения, однако потребовал за стройматериал заплатить по 100 рублей за один кубометр.

Передача денег проходила 27 сентября под надзором оперативников. Главу поселения задержали при получении 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.