Ярославль, 7 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Ярославской области система здравоохранения испытываем огромные перегрузки. Из-за того, что большое количество коек отдано под ковид-больных, трудности возникают у всех остальных. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Ковид-госпиталь в Ярославле

«Мы когда «переварили» 2 тысячи коек, сразу население почувствовало, потому что ограничивалась плановая медицинская помощь. Мы в этой ситуации переживаем не меньше, чем население. Мы видим в какой ситуации находятся люди, которым нужна плановая помощь», — отметил чиновник.

Такая ситуация вызывает у специалистов тревогу.

«Вы знаете, у нас в целом около 9 тысяч коек разного профиля. Вот мы уже три тысячи завели на ковид. Можно всю больничную сеть завести, но что мы тогда получим? У нас же больные с инфарктами, травмами, острые хирургические и гинекологические патологии. И это не только здесь, и по районам звучит. Нам нужно держать коечный фонд под этих пациентов. Детские койки и так далее. Это не может быть бесконечно. У каждой системы есть предел возможного, мы уже запредельно работаем», — пояснил Анатолий Гулин.

Зампред особенно отметил то, что сейчас основная цель — это снижение заболеваемости. На это направлены новые ограничительные меры.

Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о проблемах, связанных с ростом числа заболевших: увеличении времени ожидания скорой помощи, нехватке ПЦР-тестов и сбое компьютерных систем.