Тамбов, 7 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Бывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин будет представлять регион в Совете Федерации РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в пресс-службе областной думы.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

На первом заседании нового созыва был рассмотрен вопрос о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от областной думы седьмого созыва. Фракция «Единой России» выдвинула на этот пост Никитина, который с 2011 по 2015 годы был спикером облдумы, а с 2015 по 2021 годы — губернатором.

Депутаты единогласно проголосовали за наделение Александра Никитина полномочиями сенатора.