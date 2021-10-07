Тирасполь, 7 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 7 октября поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Текст поздравления обнародовала пресс-служба главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

«В условиях глобальной нестабильности Российская Федерация успешно преодолевает системные вызовы и угрозы разных уровней и порядков. В этих обстоятельствах роль руководителя государства обретает особое значение, определяя характер настоящего положения страны и формируя фундамент её будущего», — говорится в сообщении.

Красносельский отметил вклад Путина в развитие России и повышение её международного авторитете. Также глава ПМР от имени приднестровцев поблагодарил российского лидера за то, что в Приднестровье сохраняется мир.

Напомним, российскому президенту сегодня исполнилось 69 лет. В пресс-службе российского лидера сообщили, что он день рождения проведет на рабочем месте. Отмечать его он будет вечером в круша родных и близких.