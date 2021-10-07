София, 7 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В больницах, поликлиниках и фельдшерско-акушерских пуктах Болгарии ощущается острая нехватка санитарок, медсестер (медбратьев), врачей-интернов и других представителей младшего и среднего медицинского персонала. Об этом говорится в материалах исследования Института социальных и профсоюзных исследований Болгарии (ИСПИБ), сообщает софийская газета «Дума».

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Как заявила в ходе заседания «круглого стола» в Софии заместитель директора ИСПИБ Виолетта Иванова, на 100 тысяч населения в Болгарии приходится всего 440 медсестёр, в то время как в среднем по ЕС эта цифра составляет 840 специалистов.

«Нам необходимо еще, как минимум, 30 тысяч медиков для того, чтобы эффективно бороться за жизни и здоровье людей», — отметила, в частности, она. По словам Ивановой, для решения соответствующей проблемы Болгарии необходима масштабная программа поддержки медицинской отрасли.

Ранее независимые аналитики подчеркнули, что многие болгарские медики предпочитают искать работу за рубежом. Средняя зарплата медсестры в соответствующих учреждениях страны составляет от 500 до 1500 левов (соответственно — от $300 до $885).