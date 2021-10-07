Село Кизильское, Челябинская область, 7 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Фермер из Кизильского района Челябинской области отдан под суд за ДТП с машиной скорой помощи. В результате аварии погибла пациентка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) orangefan_2011 Скорая помощь

По данным следствия, днём 3 марта 27-летний гражданин управлял неисправным автопоездом. Недалеко от границы с Казахстаном прицеп отсоединился, выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Следом за медиками ехал УАЗ Патриот, водитель которого выкатился в кювет, чтобы избежать столкновения.

57-летняя гражданка погибла на месте. Ещё два человека пострадали. Уголовное дело рассмотрит Кизильский районный суд.