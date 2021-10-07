Москва, 7 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Рост цен на сигареты в России обусловлен двумя основными факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

sipa Сигареты

«Во-первых, ростом акцизов — в рамках общемирового тренда правительство РФ в последние десятилетия проводит политику повышения акцизов на сигареты и алкоголь.

А сложности общемирового экономического кризиса и стремление обеспечить рост доходов бюджета только придают весомости аргументам сторонников такой политики.

Во-вторых, как и на стоимости любого товара, на стоимости сигарет отражается общий разгон темпов инфляции в мире, вызванный активными денежными вливаниями центробанков и властей стран Запада.

В частности, на фоне роста цен на продовольствие часть фермеров сокращают площади под табаком в пользу других культур.

Также, в свете роста цен на нефть и газ растут издержки на удобрения, топливо, электроэнергию, как у сельхозпроизводителей, так и у производителей сигарет и ритейлеров.

Сочетание этих факторов будет продолжать толкать цены на табачную продукцию наверх», — выказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подорожание сигарет на 10% можно ожидать до конца 2021 года в России.

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