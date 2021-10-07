Лондон, 7 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Цена на газ в ходе биржевых торгов 7 октября после падения накануне ниже $1000 за тысячу кубометров снова увеличивается и превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров. Об этом 7 октябри свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Nao24.ru Нет газа

При этом торги 7 октября открылись падением цены на ноябрьский фьючерс хаба TTF в Нидерландах до $973 за тысячу кубометров, однако к 13:40 мск его стоимость стала составлять $1220 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что переход на «зелёную» энергетику позволит решить энергетический кризис, охвативший Европу.