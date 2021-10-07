Москва, 7 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги в России регулируются во многом централизованно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Поэтому неудивительно, что при общем ускорении темпов инфляции в стране, разогнавшейся уже больше 7,5% в годовом исчислении, они показывают более сдержанный рост на уровне 5%.

Но учитывая то, что расходы генерирующих и сетевых компаний отражают общие инфляционные тенденции, в том числе и рост цен на энергоносители и металлы, который в мире продолжает ускоряться и неизбежно затрагивает внутренний российский рынок, в текущих условиях такая тарифная политика негативно сказывается на прибыли энергетиков и их возможностей инвестировать в развитие.

В то же время для устойчивого экономического роста России, особенно в свете роста экспорта электроэнергии, необходимо обеспечить наращивание мощностей генерации.

Так что, если темпы общемировой и российской инфляции не снизятся, в дальнейшем придется повышать и тарифы на электроэнергию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации могут вырасти на 5%.

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