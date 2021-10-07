Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Британский актёр Дэниел Крейг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде (США). Об этом 7 октября сообщает издание «Канобу».

Цитата из к/ф «Спектр». реж Сэм Мендес. 2015. Великобритания, США Дэниел Крейг

По данным СМИ, Крейг стал 2704-м актёром, удостоенным звезды. «Никогда не думал, что скажу это, но это большая честь — когда через тебя переступают в Голливуде», — пошутил артист, сыгравший Джеймса Бонда.

ИА REGNUM напоминает, что 7 октября 2021 года состоялась премьера фильма об агенте Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Главные роли в киноленте исполнили Дэниел Крейг, Рами Малек и Лея Сейду.