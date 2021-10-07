Махачкала, 7 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Общественность Дагестана с негодованием и неприятием восприняла жесткое избиение тремя уроженцами республики молодого человека в московском метро. Об этом 7 октября заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Читайте также: Обвиняемым в избиении пассажира в московском метро ужесточили статью

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей», — говорится в заявлении министра.

Муслимов подчеркнул, что «подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики».

«Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят свое имя и свои семьи», — добавил глава ведомства. Министр призвал представителей прессы не разжигать в средствах массовой информации межнациональную рознь.

Также по теме: Глава СКР поручил наградить мужчину, избитого в метро из-за девушки

«Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать», — подчеркнул Муслимов. Как сообщало ИА REGNUM, трое мужчин, двое из которых ранее были судимы за кражи, приехали на заработки в Москву из Дагестана. 4 октября они приставали к пассажиркам метро. За женщин заступился молодой человек. Хулиганы жестоко избили его. По решению суда все трое подозреваемых арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела.