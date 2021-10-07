Берлин, 7 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Компания Audi представила новую версию купе и кабриолета Audi R8 V10 performance под названием RWD. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi Audi R8 Coupé V10 performance RWD

Audi R8 V10 performance RWD получил десятицилиндровый «атмосферник» объёмом 5,2 л мощностью 570 л. с. Таким образом, производительность мотора заднеприводной версии выросла на 30 «лошадей».

В качестве трансмиссии предусмотрен семиступенчатый «робот». Также модель получила самоблокирующийся дифференциал. Дополнительно на машины можно установить усиленные углерод-керамические тормоза.

С 0 до 100 км/ч купе разгоняется за 3,7 с, а кабриолет достигает «сотни» на 0,1 секунды медленнее. Выросла максимальная скорость моделей. Для купе она составляет 329 км/ч, а для кабриолета — 327 км/ч.

Ранее компания Audi начала испытания электрокроссовера e-Tron 2023 года.

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