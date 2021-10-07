Брянск, 7 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Дополнительные меры, направленные на сдерживание пандемии коронавируса, снова вводятся в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 7 октября в региональном оперативном штабе. Под ограничения попала деятельность общепита и проведение массовых мероприятий. Прорабатывается вопрос введения в регионе QR-кодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, в Брянской области организациям общественного питания разрешено работать только до 24:00. Под запрет снова попадают корпоративы и развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах.

Спортивные, физкультурные мероприятия будут проводить без зрителей, а в зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях количество участников не должно превышать 50 человек.

Закрываются детские развлекательные центры и игровые комнаты в торговых, культурно-досуговых центрах и павильонах (при отсутствии лицензии на осуществление образовательной деятельности). Несовершеннолетним без сопровождения взрослыми нельзя находиться в торговых центрах и кафе.

Власти также решают вопрос о введении в общественных местах QR-кодов.