Уфа, 7 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Отправить на самоизоляцию людей старше 65-и лет и людей с хроническими заболеваниями попросили главу Башкирии Радия Хабирова главные врачи медучреждений республики. Соответствующее обращение опубликовано 7 октября на странице республиканской клинической инфекционной больницы в социальной сети.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

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Документ подписали главный врач республиканской клинической инфекционной больницы, филиалов Клинико-диагностических инфекционных центров с. Зубово и г. Стерлитамак Мухаметзянов Азат Мунирович, главный врач больницы скорой медицинской помощи Карамова Ирина Марсиловна, главный врач городской больницы №1 г. Октябрьский Иванов Сергей Петрович, главный врач городской больницы № 2 г. Стерлитамак Гильванова Эльвира Рашатовна, главный врач центральной городской больницы города Кумертау Астахов Олег Анатольевич, главный врач центральной городской больницы города Сибай Надыргулов Радик Буранбаевич, главный врач городской клинической больницы №13 г. Уфа Гарифуллин Булат Назирович.

В обращении главные врачи отмечают, что COVID-19 является очень коварной болезнью, поскольку если человек попадает на ИВЛ, в реанимацию, то прогнозов дать уже никто не может. При этом очень много умирают пожилых людей старше 65-и лет, умирают и люди с хроническими заболеваниями.

«Мы видим, что в нашем обществе царят довольно сильные «антипрививочные» настроения. И с каждым днем количество умерших от COVID-19 становится всё больше и больше. Поэтому просим вас позаботиться о самых незащищённых от коварного вируса жителях. Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию», — говорится в обращении.

Врачи просят принять все возможные меры, чтобы очередная волна пандемии прошла с наименьшим числом жертв.

«В одиночку мы, врачи, можем не справиться», — сообщили они.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии началась вакцинация иностранных студентов от COVID-19.