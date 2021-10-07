Тюремщики оставили Саакашвили без матраса и телевизора
Рустави, Грузия, 7 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Бека Басилая, адвокат бывшего президента Грузии, заявил о том, что тюремная администрация умышленно ухудшает условия содержания Михаила Саакашвили, имея цель причинить ему «максимальный дискомфорт», сообщает грузинский телеканал «Формула».
«Правительство пытается изолировать Мишу. Оно пытается ещё и ухудшить условия его содержания. У него нет телевизора, и до сих пор не решен вопрос с матрасом в его камере. Его тоже нет. Мы все понимаем позицию испуганного правительства. Оно хочет причинить Мише максимальный дискомфорт. Мы видим, какое у нас лживое правительство», — заявил Басилая.
«Миша, несмотря на седьмой день голодовки, очень энергичен и настроен на победу. И грузинское общество потребует ответа у олигархического прорусского режима Бидзины Иванишвили за ту несправедливость, которая творится в стране в последние годы», — сказал Басилая.
Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный после своего нелегального возвращения в Грузию, объявил в тюрьме голодовку протеста.