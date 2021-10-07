Рустави, Грузия, 7 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Бека Басилая, адвокат бывшего президента Грузии, заявил о том, что тюремная администрация умышленно ухудшает условия содержания Михаила Саакашвили, имея цель причинить ему «максимальный дискомфорт», сообщает грузинский телеканал «Формула».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Правительство пытается изолировать Мишу. Оно пытается ещё и ухудшить условия его содержания. У него нет телевизора, и до сих пор не решен вопрос с матрасом в его камере. Его тоже нет. Мы все понимаем позицию испуганного правительства. Оно хочет причинить Мише максимальный дискомфорт. Мы видим, какое у нас лживое правительство», — заявил Басилая.

«Миша, несмотря на седьмой день голодовки, очень энергичен и настроен на победу. И грузинское общество потребует ответа у олигархического прорусского режима Бидзины Иванишвили за ту несправедливость, которая творится в стране в последние годы», — сказал Басилая.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный после своего нелегального возвращения в Грузию, объявил в тюрьме голодовку протеста.