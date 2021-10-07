Москва, 7 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Из 414 зарегистрированных депутатов Госдумы вакцинацию или ревакцинацию прошли 65,8% парламентариев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«На 7 октября зарегистрировано 414 избранных депутатов (из 450 мандатов — ред.)», — сказал Володин.

По его словам, осталось зарегистрировать от «Единой России» 30 парламентариев, от КПРФ — три, «Справедливой России» — два депутата, от ЛДПР и «Новых людей» все зарегистрированы, а также один независимый депутат.

«Из 414 — 296 вакцинированы или ревакцинированы, то есть 65,8%», — привел данные Володин.

Говоря о работе Госдумы на фоне пандемии, Володин сообщил, что режим работы будет обсуждаться с руководителями фракций, решения будут приниматься на одном из первых заседаний Госдумы.

Встреча Володина с руководством фракций пройдет накануне первого пленарного заседания, запланированного на 12 октября.