Минск, , 15:02 — REGNUM Официальный Минск поддерживает отношения с государствами, применяющими к нему политические и экономические санкции, при этом заявляющими о своих страданиях от проводимой ими политики. Об этом 7 октября заявил Александр Лукашенко, выступая на совещании о противодействии международным санкциям.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции, — поведал Лукашенко. — Это уже почувствовали на себе и прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко считает, что «закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство». В официальном сообщении не уточняется, что конкретно он понимал под выражением «закрыть страну».

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«Мы особенно внимательно смотрим на Африканский и Азиатский регионы, где живет 5,5 млрд человек — 70% населения (мира. — Прим. президентской пресс-службы)», — сообщил Лукашенко участникам совещания.