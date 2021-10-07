Москва, 7 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Снижение стоимости кубометра газа в мире, как и рост до этого, носит спекулятивный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«По сути, ничего критичного для текущего соотношения спроса и предложения президент РФ Владимир Путин не сказал. Речь идет о торгах газом на Санкт-петербургской бирже, объём которых невелик, и даже при увеличении в несколько раз радикально на предложение газа в Европе это не повлияет.

Газ, продаваемый на торгах, всё равно будет поставляться по существующим трубопроводам и радикально количество покупателей тут увеличиться не может. Хотя для самой биржи и повышения её статуса увеличение доли в мировой торговле газом, несомненно, позитивная новость.

Но вопрос ещё нужно согласовать с Газпромом, а его приоритетом остаются долгосрочные договоры с гарантированными объёмами, а не разовая прибыль в моменты удачной конъюнктуры.

Но, в свете того, что трейдеры на спотовом рынке сжиженного газа слишком увлеклись игрой на повышение, даже такие слова Путина вызвали паническую реакцию и стремление зафиксировать прибыль.

Поскольку кардинально проблема дефицита газа в Европе никуда не исчезла, рост в ближайшее время, вероятно, возобновится.

Так что единственный способ для Европы добиться стабилизации ситуации, оперативно провести процедуру сертификации «Северного потока — 2», чтобы Газпром мог радикально нарастить объёмы поставок», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 6 октября заявил, что Россия готова стабилизировать цены на энергоносители, что привело к резкому снижению мировых цен на газ.

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