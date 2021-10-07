Манагуа , 4 мая, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Пастор-евангелист и четверо прихожан церкви в Никарагуа были признаны виновными в намеренном убийстве 25-летней женщины во время «сеанса экзорцизма», передает Associated Press.

Согласно решению суда, пастор Хуан Грегорио Роча Ромеро и прихожане его церкви в поселке Росита, расположенной в 480 километрах к северо-востоку от Манагуа, убили 25-летнюю Вильму Трухильо Гарсиа, которая скончалась от ожогов 80% тела.

Суд не принял версию защиты, согласно которой жертва пошла на «сеанс экзорцизма» добровольно и смерть ей была причинена по неосторожности.

Как следует из обстоятельств дела, установленных следствием, женщина была привязана к дереву и находилась в огне пять часов.

Отягчающим обстоятельством также стало то, что убитая «ведьма» являлась матерью двоих детей, которые из-за пастора-инквизитора остались сиротами.

Наказание будет определено судом 9 мая. Прокуроры требуют для пастора и его подельников наказания в виде 36 лет лишения свободы.