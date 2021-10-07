Редвуд-Сити, США, 7 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. EA Sports может переименовать серию популярных футбольных симуляторов FIFA. Об этом 7 октября сообщается на официальном сайте компании.

Weloba.com FIFA

Компания отметила, что она уже ведёт обсуждение о смене названия с Международной федерацией футбола. Причины такого решения пока не называются.

Добавим, что релиз игры FIFA 22 состоялся 1 октября 2021 года. Игра получила преимущественно негативные отзывы от геймеров и критиков.