Тбилиси, 7 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Новая встреча представителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета Совета федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным может состояться в ноябре. Об этом 7 октября сообщил РИА Новости Абашидзе.

Зураб Абашидзе

«Наша встреча состоится, предположительно, в первой декаде ноября», — сказал представитель Тбилиси журналистам.

Он отметил, что нет окончательного решения, как проводить встречу: очно или в дистанционном формате. Ранее Карасин сообщил журналистам, что его встреча с Абашидзе может пройти в октябре.

Напомним, между Россией и Грузией разорваны дипломатические отношения. Общение поддерживаются с помощью посольств Швейцарии в Москве и Тбилиси. При них действуют дипломатические секции.