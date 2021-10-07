Псков, 7 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Псковская область ожидает поставки из Костромы двух больших 30-местных пассажирских катеров для организации пассажирского сообщения с Талабскими островами на юго-востоке Псковского озера.

Pskov.ru Катер для Псковской области

«Катера укомплектованы в соответствии с техническим заданием. В настоящий момент они опломбированы и готовятся к отправке», — отметили власти.

Как сообщили 7 октября в пресс-службе областной администрации, движение катеров по маршруту начнется в навигацию 2022 года.

Для этого деревне Толбица Псковского района начато строительство причала для обслуживания катеров с понижающим понтоном для учета уровня воды в реке Толба. Еще две подобные конструкции установлены на островах Залита и Белов. Будет благоустроена территория вокруг причалов.

Закупка катеров осуществлена в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014—2020 годов.