Ташкент, 7 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Ташкенте пока работают 10 экипажей экологической полиции, в день в среднем поступает около 20 вызовов, в основном — это незаконная рубка деревьев и выбрасывание мусора. Об этом изданию Подробно. уз рассказала пресс-секретарь ГУВД столицы Нилуфар Исханова.

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Исханова отметила, что нормативно-правовая документация, касающаяся организации работы экополиции, находится на этапе разработки и согласования, а группы экологического контроля сформированы из сотрудников патрульно-постовой службы, УБДД (ГАИ) и Госкомэкологии.

Журналисты отмечают, что инициативу о создании экологической полиции обнародовал глава страны Шавкат Мирзиёев по итогам одного из совещаний в конце августа. В настоящее время готовится постановление президента по созданию данной структуры, ее штатного расписания, функций и полномочий, а также другие изменения в законодательстве.